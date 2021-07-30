Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu

-Bulunan çocuk ile ekibin görüntüsü

-Çocuğun kucakta taşınması

-Babasına teslim edilmesi



( KAHRAMANMARAŞ ) -- 5 yaşındaki çocuk sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akifiye Mahallesi'nde hayvancılık işi ile uğraşan ve çadırda kalan Emrah Menekşe, 112 acil hattını arayarak oğlu Kemal Menekşe'nin kaybolduğunu bildirdi. İhbarın alınmasının ardından 4 asayiş timi, 20 güvenlik korucusu, 15 sivil ve AFAD ekipleri arama faaliyetine başladı.

Arama faaliyetine destek vermek amacıyla Merkez Komando Bölge Komutanlığından 2 komando timi, 1 JAK timi, 2 mini drone ve 1 arama kurtarma köpeği dahil edildi. Yapılan aramalar sonucunda geceyi ormanda geçirdiği değerlendirilen Kemal Menekşe isimli çocuk, kaybolduğu noktadan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkiinde bir barakada bulundu. Bulunan çocuk, Andırın Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. (FZL-SO-Y)

