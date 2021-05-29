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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

KEÇİLERİN KURTARILMA ANLARI

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Mahsur Kaldı Jandarma Kayalı Hayvan 


- Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi’nde ikamet eden Yahya Kılınç'a ait 17 adet küçükbaş hayvan sarp ve kayalık arazide 2 gün mahsur kaldı. Bulundukları yerde yiyecek ve içecek olmadığını beyan eden Kılınç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, teknik ekipmanlarla 5 saatlik çalışma neticesinde hayvanları kurtararak sahibine teslim etti.
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