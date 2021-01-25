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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta kaçakçılığa büyük darbe

Kahramanmaraş’ta kaçakçılığa büyük darbe

Ele geçirilen ürünlerden detaylar

Kaçakçılık Operasyonu Kaçak Lyon Kaçakçılık 

-Yakın ve uzak planlardan ürünler
-Emniyet bahçesinde detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )-Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan boş ve doldurulmuş makaron ile değişik markalarda nargile tütünü ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan boş ve doldurulmuş makaron ile değişik markalarda nargile tütünü ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki başarılı kaçakçılık operasyonlarının ardından ilçelerde de operasyon yaptı. Ekipler, yaptıkları istihbarati çalışmalar neticesinde Türkoğlu ilçesinde gümrük kaçağı tütün satışı yapılan yeri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde ve deposunda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 milyon 100 boş makaron 800 paket dolu makaron, 100 kilogram markalarda nargile tütünü ve 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. (HLL-
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