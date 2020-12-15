Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç zarar gördü

Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü: 3 araç zarar gördü

Sitenin dışından detaylar

Polis İstinat Duvarı 

-İstinat duvarı ve zarar gören otomobiller
-Olay yerinden yakın ve uzak planlar
-Çekici ile kurtarılan otomobiller
-bir kadın ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta etkili olan yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çökerken, göçüğün altında kalan 3 otomobil hurdaya döndü. Olay, Oniklişbuat İlçesi Üngüt Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, etkisini gece boyunca devam ettirirken yağmur bir sitenin istinat duvarının olduğu bölümü kayganlaştı. Gece 03:00 sıralarında sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler herhangi bir can kaybının yaşanmadığını tespit etti. Göçük sonrası, duvar ve toprak yığını altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken, istinat duvarının üst bölümünde yer alan 6 otomobil ise çekici marifetiyle bulundukları yerden kurtarıldı. İstinat duvarının evlerinin üzerine çökeceğini söyleyen Gülperi Bayır, “Çocuklar içerde yatıyor, duvar evin üzerine uçacak. Lütfen bu duvarı buradan alın” diye yardım istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement