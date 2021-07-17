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Kahramanmaraş’ta iş yeri yangınını itfaiye söndürdü
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş’ta iş yeri yangınını itfaiye söndürdü

İtfaiye aksiyon kamera-

Kamera Yangın Yangına Müdahale 

-İtfaiye aracı içinden detaylar
-İtfaiyenin olay yerine varması
-Ekiplerin yangına müdahalesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kuyumcu atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir sitedeki iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye sevk edildi. Ara sokaklardan geçen ekiplerin müdahale anı aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, iş yeri yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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