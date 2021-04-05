Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta hurda deposunda yangın

Kahramanmaraş’ta hurda deposunda yangın

Yangın yeri genel detay

Bild 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Yanan alan yakından planlar

( KAHRAMANMARAŞ )-Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişiye ait hurda toplama alanında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement