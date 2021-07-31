Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

- Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (FZL-ÖZ-Y)
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