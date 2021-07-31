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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangından detay

Yangın Geri Dönüşüm Altın Trol 

-İtfaiye ekipleri detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (FZL-ÖZ-Y)
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