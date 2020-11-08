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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran kadının yardımına itfaiye koştu

Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptıran kadının yardımına itfaiye koştu

- Elbistan Devlet Hastanesinin görüntüsü - İtfaiye erlerinin hastaneye alet taşımaları - Bahriye Durmuşoğlu'nun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde bir kadının kıyma makinesine kaptırdığı eli, itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Bahriye Durmuşoğlu, Kızılcaoba Mahallesi'ndeki evinde temizlediği kıyma makinesine elini kaptırdı.Durmuşoğlu, komşularının çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.Hastanedeki sağlık görevlilerinin isteği üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, demir kesme aletleriyle kadının elini makineden kurtardı.Buradaki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Durmuşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Kıyma Makinesi 

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