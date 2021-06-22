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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri

Kahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri

-Cep telefonu-

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Site bahçesinden detaylar
-Düğünde silah seslerinin duyulması

( KAHRAMANMARAŞ ) ahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir düğün etkinliği sonrası duyulan silah sesleri, çevredekiler tarafından tepki ile karşılandı. Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi’nde yaşandı. Düğün etkinliği sonrası bir site bahçesine gelen konvoydan havaya rast gele sıkılan silah sesleri duyuruldu. Yüksek katlı binaların bulunduğu bölgede büyük risk taşımasına rağmen, ateş edilmesi çevrede tepki toplarken, o anlar sitede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine, bölgeye intikal eden polis ekipleri silah kullananları yakalamak için çalışma başlattı. (HLL-
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