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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kahramanmaraş’ta drone destekli korona denetimi

- Kahramanmaraş’ta drone destekli korona denetimi

-Drone-

Polis Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Sivil Polis 

-Trabzon bulvarından detaylar
-Kent meydanından detaylar
--Aktüel-
-Polis ekipleri ve vatandaş detayları
-Polislerin vatandaşları uyarması
-Megafon ile denetimler

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta korona tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin kent merkezinde drone destekli denetimler yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde vatandaşların kalabalık oluşturduğu cadde ve sokaklarda sıkı denetim yaptı. Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Ekipler, cadde üzerinde ve ara sokaklarda da drone ile havadan kurallara uymayanları tespit ederek gerekli ikaz ve uyarıları yaptı. (HLL-
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