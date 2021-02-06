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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
-Kahramanmaraş’ta direksiyon eğitmenleri hak edilişlerini talep ediyor

-Kahramanmaraş’ta direksiyon eğitmenleri hak edilişlerini talep ediyor

Trafikte sürücü adayları ve araçları

Misyon Fazla Mesai Alabalık Bakanlık Direksiyon 

-Yakın ve uzak plandan trafik detayları
-Direksiyon eğitmeninin eğitim vermesi
-Kalabalık detaylar ve röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta direksiyon eğitmenleri fazla mesai yaptıkları gerekçesiyle alamadıkları hak edilişlerini talep ediyor. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren direksiyon eğitmenleri (usta öğreticiler) görev yaptıkları fazla mesailerinin karşılanması ve sosyal haklarının teslim edilmesi için çağrıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) direksiyon sınavlarında görev alan sınav komisyon üyelerine ve bakanlık personeline ücret ödediğini, direksiyon eğitmenine ise herhangi bir ücretin ödenmediğini söyleyen eğitmenler hak edilişlerini talep etti. Kahramanmaraş Direksiyon Eğitmenleri Derneği üyesi Fatma Bolatkale, “Bizim görevimiz direksiyon eğitmenliği. Bizler belirlenen programlar dahilinde hafta içi 8 saat görev yapıyoruz. Hafta sonu da Milli Eğitim Müdürlüğü bizlere onay vererek görev veriliyor burada. O görevde bizler hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Milli eğitimin görev verdikleri ücret alırken biz ücret alamıyoruz. Bu iş bizim hem mesai dışımız oluyor, hem de haftanın 7 günü çalışmış oluyoruz. Biz bu ücreti milli eğitimden talep ediyoruz” diye konuştu.
Milli eğitime ödenen sınav ücretlerinden kendi hisselerinin de verilmesini isteyen Gülten Hasancaoğlu, “Biz mesai saatimizin dışında çalışmış oluyoruz. Üzerimize ders yok, eğitim yok. Milli eğitim bizi görevlendiriyor ve bize olan hakkımızı istiyoruz. Milli eğitime ödenen sınav ücretleri var ve orada bizim hissemizi de istiyoruz” diye konuştu.
Mustafa Huylu ise, “Cumartesi ve Pazar günleri görevlendiriyorlar. Ya bizi görevlendirmesinler, ya da bizi çalıştırdıkları için hakkımız olan ücretimizi versinler” diye konuştu.
(HLL-
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