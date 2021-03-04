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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı

Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı

- Polis ve zabıta ekiplerinin araç denetimleri yapması - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un denetimlere katılması - Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un açıklamalarıGaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş 'ta dinamik denetim faaliyetleri başladıGAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş 'ta da uygulanıyor. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş 'ta da Vali Ömer Faruk Coşkun ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kentte başlatılan denetim faaliyetlerini inceledi.Vali Coşkun, kentte özel bir alışveriş merkezinde bulunan işletmeleri gezerek yetkililerle görüştü, kurallara uyulması yönünde tavsiyelerde bulundu.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Coşkun, vatandaşların yeni dönemde kurallara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten, "Bizim arzumuz, gayretimiz sarı kategoriden mavi kategoriye gitmek. Ama bu, vatandaşlarımızın tedbirlere uymasına bağlı. Tedbirlere uyma konusundaki hassasiyete bağlı. " ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Alışveriş Zabıta Hassasiyet Alışveriş Merkezi 

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