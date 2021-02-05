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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta depodaki 5 kamyon pamuk yandı

Kahramanmaraş’ta depodaki 5 kamyon pamuk yandı

Yanan deponun iç detayları

Bild Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-İş makinaları ile başka bir açıdan müdahale

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir depoda çıkan yangında 5 kamyon pamuk yandı. Edinilen bilgiye göre, yangın gece saat 03.00 sıralarında Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerine ait depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken soğutma işlemleri devam ediyor. Yangında 5 kamyon pamuğun zarar gördüğü bildirildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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