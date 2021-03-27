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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

şahsın adliyeye getirilişi

Akalan Terör Örgütü 

-adliyeden detay
-adliyeye giriş detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan yabancı uyruklu F.A.(30) yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler geniş çaplı yaptıkları çalışma sonunda F.A.’yı Dulkadiroğlu İlçesi Sivricehöyük Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
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