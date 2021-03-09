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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

- Karantinaya alınan köyün girişinden görüntü - Jandarma ekiplerinin nöbet tutmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Avşarlı Mahallesi'nin, son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle 10 gün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.Öte yandan, mahallelinin zorunlu ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Koronavirüs Karantina Jandarma Sayılar Kışla 

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