Kahramanmaraş’ta bin adet fidan toprakla buluştu

-Fidan dikimi yakın ve uzak planlar

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( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kahramanmaraş’ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında bin adet fidan toprakla buluşturuldu. "Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor" sloganı ile Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde fidan dikim programı düzenlendi.

Etkinlikte fıstıkçamı, karaçam ve selvi fianlarından oluşan bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentin orman varlığının Türkiye'nin üzerinde olduğunu söyledi.



Vali Coşkun, “Bulunduğumuz bu alanda Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi ve buraya bin adet fıstıkçamı, servi, sedir ve karaçam fidanlarını toprakla buluşturacağız. İlimiz Kahramanmaraş’ın Orman varlığı yüzölçümüne göre Türkiye ortalamasının üzerinde olup yüzde 36 seviyelerindedir. İlimiz Kahramanmaraş’ta 2003-2020 yılları arasında 1.256.071 dekar arazide çalışma yapılarak 152.716.259 adet fidan toprakla buluşturulmuştur” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, "Dünyada olduğu gibi toplumumuzda da özellikle son yıllarda artan bir çevre hassasiyeti ve bilinci görülmektedir. Bu durum geleceğimiz için umut vericidir. Türkiye ağaçlandırma konusundaki çalışmalar ile yalnızca ülkemiz için değil, dünyanın geleceği içinde umut olmakta ve tüm insanlığın ortak mirası sayılan orman konusunda dünya çapında gelişmeler ve başarılar kaydetmektedir. Ülkemizde yapılan ormancılık faaliyetleri ile orman varlığı her sene düzenli artırılmaktadır. 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız, günümüzde 22.9 milyon hektara ulaşmıştır” dedi.

(HLL-SO-Y)



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