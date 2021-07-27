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Kahramanmaraş’ta bıçaklı silahlı alacak verecek kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta bıçaklı silahlı alacak verecek kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta bıçaklı silahlı alacak verecek kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Olay yeri

Hastane Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Altın Bıçaklı Kavga 

-İki araç
-Olay Yeri İnceleme ekibini araştırma yapması
-Halil İbrahim Ertekin'in fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup gece 00.15'de Dr. Şeref Ertekin Caddesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Halil İbrahim Ertekin ve Bahri Ardıç kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.Yaralılar, Ö.E., S.A., B.A. ve A.A. ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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