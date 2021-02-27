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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta apartlara şok baskın

Kahramanmaraş’ta apartlara şok baskın

Polislerden detaylar

Polis Para Cezası Bild Akalan Fuhuş 

-Apartlar ve kapı önlerinde planlar
-Kimlik sorgulama ve müşteriler ile detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta toplamda 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta apart ve stüdyo dairelere düzenlenen operasyonlarda kanunları ihlal eden şahıslara cezai işlem tatbik edildi.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pandemi tedbirleri kapsamında apartlara yönelik son 10 gün içerisinde farklı zamanlarda uygulama yaptı.Yapılan denetimlerde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta toplamda 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca stüdyo dairelerde Hıfzısıhha Kurul Kararlarına aykırı davranan 4 kişiye 3 bin 600 lira cezai işlem tatbik edildi.Yetkililer tarafından apart denetimi esnasında 1 adet ruhsatsız tüfek ve farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Denetim yapılan 5 apart dairesinde fuhuş olduğunu tespit eden Ahlak polisleri bu apartlara eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Bu operasyonlarda suçüstü yakalanan 17 şahsa 53 bin 550 lira para cezası uygulanırken, operasyon yapılan 5 adresinde mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre suçların önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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