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Kahramanmaraş’ta 45 yıldır ‘bakraç’ yapıyor
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta 45 yıldır ‘bakraç’ yapıyor

Kahramanmaraş’ta 45 yıldır ‘bakraç’ yapıyor

Bakraç yapımı detayları

Esnaf El Emeği Göz Nuru Yurt Dışı 

-Bakraçların işlenme detayları
-Dükkândan detaylar
-Esnaftan röportaj
-bakraçlardan ve dükkandan görüntü
-bakraç yaparken görüntü

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- 3 çocuk babası 57 yaşındaki Muharrem Bodur, ata mesleğini Demirciler Çarşısı'nda 45 yıldır sürdürüyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir esnaf, babasının yanında öğrendiği ‘bakraç’ mesleğini 45 yıldır sürdürüyor.3 çocuk babası 57 yaşındaki Muharrem Bodur, Demirciler Çarşısı’nda el emeği göz nuru bakraç (elek) mesleğini 45 yıldır yaşatmaya çalışıyor.Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalıştığını söyleyen Bodur, “Bakraç mesleği el emeği göz nuru ürünler. Yapım aşaması kolay değil ve emek istiyor. Şu an yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyoruz. Genelde ev hanımları evlerdeki ürünleri böceklenmesin diye bakraç alırlar. Bakraç, ürünlerin korunmasında ve saklanmasında çok sağlıklıdır. Özellikle dükkan ve şekerlemeciler çok rağbet gösteriyor. Görünümü güzel olduğu için dükkânlarda boy boy dizilir. İçerisine badem, fındık, ceviz ve unlu mamuller konulur. Bakraçların fiyatları ise 20-25 TL arasında değişiyor. Tabii ki bizde müşteri memnuniyeti çok önemli. Yapılan ürünler el emeği göz nuru olunca yapım aşaması da biraz zaman alıyor. Belli aşamadan geçtikten sonra teslim ediyoruz. Siparişler aldıkça yeni ürünleri ekleyip gönderiyoruz” dedi.

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