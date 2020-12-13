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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Sokaklar boş kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Sokaklar boş kaldı

- Boş cadde ve sokaklar - Polis ekiplerinin uygulama yapmasıŞANLIURFA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş 'ta büyük oranda uyuldu.Ülke genelinde 11 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'nın işlek noktalarında polis ekipleri denetim yaptı.Kentin işlek cadde ve sokakları ile tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde hakim olan sessizlik sürüyor.Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş , Adıyaman ve Kilis'te de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri ise, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve alt yapı çalışması yaptı.

Polis Koronavirüs Alt Yapı Çalışması Polis Ekipleri 

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