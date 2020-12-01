KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kentin boş sokaklarından görünüm - Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntü Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu. Kentte saatlerin 21.00’yi göstermesiyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında denetim yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım