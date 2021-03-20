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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Siyasi parti binasından bilgisayar çalan zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Siyasi parti binasından bilgisayar çalan zanlı tutuklandı

- Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlının sağlık kontrolü ardından polis aracına bindirilmesi Kahramanmaraş 'ta siyasi parti binasından bilgisayar çalan zanlı tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta siyasi parti binasından dizüstü bilgisayar çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Dün Yusuflar Mahallesi'ndeki siyasi parti binasından dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yakalanan Serkan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün hırsızlık olayının ardından binada yaptıkları incelemede zanlıyı ayakkabı izinden tespit ederek yakalamıştı.

Polis Aracı Siyasi Parti Dizüstü Bilgisayar Hırsız Kalamış 

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