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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Sis etkili oluyor

KAHRAMANMARAŞ - Sis etkili oluyor

- Sis düşen yollar - Seyir halindeki araçlar Kahramanmaraş 'ta sis etkili oluyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis nedeniyle Kahramanmaraş - Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları için uyarıda bulundu.

Güzergah Emniyet Kemeri Aşırı Hız 

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