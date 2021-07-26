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KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı

- Olay yaşandığı bölge - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Kahramanmaraş 'ta silahlı kavga: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda M.D. (42) ile D.S. (37) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. yanındaki tabancayla D.S'yi kolundan yaraladı. Yaralı D.S. sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, M.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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