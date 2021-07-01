Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

- Devrilen minibüsten görüntü - Polislerin olay yerinde çalışması Kahramanmaraş 'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı