KAHRAMANMARAŞ - Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
- Devrilen minibüsten görüntü - Polislerin olay yerinde çalışması Kahramanmaraş 'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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