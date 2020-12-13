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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Polislere tatlı ve çay ikramı

KAHRAMANMARAŞ - Polislere tatlı ve çay ikramı

- Polislere tatlı ve çay ikramı - Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın konuşması Kahramanmaraş 'ta polislere tatlı ve çay ikramıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ve tatlı ikram edildi.Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki kavşaklarda, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla görevli polis ekiplerini ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, çiftçiler adına tatlı ve çay ikramında bulundu.Çetinkaya, gazetecilere, çiftçilerin gıda tedariği için bağ ve bahçelerinde devamlı olarak çalıştığını hatırlattı.Bu süreçte çiftçilere sağlanan kolaylıklardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetinkaya, "Çiftçilerimiz gıdanın sürdürülebilirliği için çalışırken, polisimiz de halkın güvenliği için çalışıyor. Bizde bu ziyaretimizde hem onlara ikramlarda bulunduk hem de çiftçilerimizle ilgili evrak konusunda yaşanan bir sorun olup olmadığını sorduk. Şu anda bir sıkıntı olmadığını öğrendik. Bütün güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Polis Koronavirüs Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

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