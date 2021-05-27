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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Olay yerinden görüntüler - Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün görüntüsü - Alkollü sürücünün alkol metreye üflemesi - Sürücünü polis aracına bindirilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçamaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında Necip Fazıl Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri 06 AH 2986 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.Polisten kaçan sürücü, Azerbaycan Bulvarı'ndaki denetim noktasında da durmayarak kaçmaya devam etti.Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Vadi Mahallesi'nde otomobil sürücüsü yakalandı.Yapılan inceleme sonrasında araçta tek başına bulunan Cihangir Ş'nin alkollü olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı, bu yüzden kaçtığı tespit edildi.Trafik ekipleri sürücüye, alkolü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve ters yönden gitmek maddelerinden 4 bin 963 lira cezai işlem uygularken ehliyetine de 8 ay el koydu.Ayrıca Cihangir Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 3 bin 400 lira ceza yazıldı.Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ise 3 bin 400 lira ceza yazıldı.

Polis Aracı Kırmızı Işık Araç Kullanmak Işık İhlali Polis Ekipleri 

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