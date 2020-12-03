KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı (9)
- Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesinin bitmesi - Zanlının getirildiği hastane - Şehit olan Barış Göl'ün ailesinden görüntüGÜNCELELEME 6 - Kahramanmaraş 'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı - Cinayetten aranan zanlının ekibe ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı - Otelden kaçma anı güvenlik kameralarınca görüntülenen zanlı, av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalandı - Zanlıyla irtibatı olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındıŞÜPHELİYLE İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Kahramanmaraş 'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, saldırgan yakalandı.Alınan bilgiye göre, Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptandı. Bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.Yaralanan iki polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Otelden kaçan zanlının yakalanması için şehrin giriş ve çıkışları kontrol noktalarıyla kapatıldı, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapıldı. - Av malzemeleri satılan iş yerinden mermi alırken yakalandıEkipler, zanlı M.K'yı, Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırıldı.Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.
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