KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
- Olay yerindeki ekiplerin incelemeleri - Bisiklet sürücüsüne çarpan otomobildeki hasar - Görgü tanığının kaza anını anlatması - Yolun kenarında duran bisiklet - Bisiklet sürücüsünün yola fırlayan ayakkabısıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (30) idaresindeki 41 TC 832 plakalı otomobil, Pınarbaşı Caddesi'nde, Hüseyin Kocaoğlu'nun (66) kullandığı bisiklete çarptı.Kazada yaralanan Kocaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan Kocaoğlu, burada yapılan müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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