KAHRAMANMARAŞ - Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

- Kazaya karışan kamyon ve otomobil - Jandarma ekiplerinin çalışması - Kamyon sürücüsü Mustafa Y.'nin ile röportajKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş ’ın Elbistan ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.Aydın B. yönetimindeki 46 EA 210 plakalı otomobil, Elbistan - Nurhak kara yolu OSB kavşağında Mustafa Y. idaresindeki 06 DZ 0665 plakalı iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kamyonun atına giren otomobilden çıkarılan sürücüBuğra B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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