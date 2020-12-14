Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

- - Olay yeri - Kaza yapan araçtaki hasar - Trafiğin kontrollü akışı Kahramanmaraş 'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, O.A yönetimindeki 46 AD 515 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş - Adana kara yolunun 6. kilometresinde E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.N. ve S.K yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının adından tekrar trafiğe açıldı.

Hastane Ticari Araç Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement