Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobil devrildi: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Otomobil devrildi: 2 yaralı

- Kaza yeri - Devrilen otomobil Kahramanmaraş 'ta otomobil devrildi: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.E.H'nin kullandığı 46 KP 951 plakalı otomobil, Ağcalı Tünel kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışındaki beton sütuna çarptıktan sonra takla attı.Kazada otomobil sürücü E.H. ile araçtaki A.Y. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement