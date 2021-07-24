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KAHRAMANMARAŞ - Ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

- Yangının çıktığı alan - Orman yangın söndürme ekiplerinin yangın bölgesine gitmesi Kahramanmaraş 'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.İlçenin Sulutarla mevkisi kuzey çevreyolu bulvarı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden 21 kişilik ekip, 3 arazöz, 2 su tankı, 2 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracının da destek verdiği çalışma ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye Aracı Yangın Ormanlı Altın Şili 

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