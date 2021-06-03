KAHRAMANMARAŞ - Orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
- Yanan ormanlık alanın görüntülenmesi - Helikopterin yangına müdahalesi - Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları Kahramanmaraş 'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye hava aracı, arazöz ve su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangının, etkili olduğu yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtığı belirtildi.
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