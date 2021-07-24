Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

- Bir kişinin evinde ölü bulunması - Hastane acil servis Kahramanmaraş 'ta bir kişi evinde ölü bulunduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde 46 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.Yirmiikigün Mahallesi'nde bir sitede 13 yaşındaki oğlu E.K. ile beraber yaşayan Gürcan K, misafirlikten dönen oğluna kapıyı açmadı.Babasının kapıyı açmaması üzerine E.K. durumu akrabalarına bildirerek, çilingir yardımıyla eve girdi.Gürcan K'nin hareketsiz şekilde yattığını görülünce durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Gürcan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. - Sevgilisi yüzüne kezzap atmıştıEşinden 3 yıl önce boşanan Gürcan K, geçen yıl haziran ayında çalıştığı iş yerinde sevgilisi olduğu öne sürülen F.Ö. tarafından yüzüne kezzap dökülerek yaralanmıştı. Zanlı kadın mahkemece tutuklanmıştı.

Acil Servis Çilingir Polis Haziran Ayı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı