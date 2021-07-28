Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
KAHRAMANMARAŞ - Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı

KAHRAMANMARAŞ - Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı

- Konser alanı ve seyirciler - Sanatçı Mehmet Erdem konseriKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'taki Elbistan Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.Elbistan Belediyesince ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde şarkıcı Mehmet Erdem, sahne aldı.Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konser programına ilgi büyük oldu.Konserde Erdem, "Acıyı sevmek olur mu?", "Sensiz Ben Olamam" şarkılarının da arasında olduğu çok sayıda eser seslendirdi. Sanatçının şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.Erdem, kendisini sevenleriyle buluşturan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.Festivalde bugün akşam Yusuf Güney, 29 Temmuz'da Ali Kınık, 30 Temmuz'da Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent sahne alacak.

Ekonomi Festival Şarkıcı 

İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı