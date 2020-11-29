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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Kahramanmaraş sokaklarıdaki sessizlik - Tarihi çarşı yolundan görüntü - Kentin işlek cadde ve sokaklarından görüntüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte, yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı.

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