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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

- Restoran ve kafelerin toparlanmasından görüntü - Polis ve bekçi ekiplerinin denetiminden görüntü - Paket servis yapan işletmelerden görüntüKovid - 19 kısıtlamaları hayata geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş , Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.
Gaziantep'te, genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı.
Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri işletmeler kapandı. Polis ekipleri kent genelinde kontrollerini yaparak açık olan işletmeleri uyardı.Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde işletme sahibi Burak Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda işletmelerini kapattıklarını ve en kısa zamanda salgında kurtulmak istediklerini söyledi.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş , Adıyaman ve Kilis'te de kahvehaneler, alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaförler saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Koronavirüs Alışveriş Muhabir Kahvehane Alışveriş Merkezi 

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