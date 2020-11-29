KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Kent meydanında yaşanan yoğunluk - Polislerin vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunması - Otobüsün durdurulması ve vatandaşlara uyarıda bulunulması - HES kodu sorgulaması - Kahramanmaraş Kahramanmaraş 'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyardı.Kentte pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı ve Kıbrıs Meydanı'nda sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.Ekipler, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.
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