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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi Kahramanmaraş 'ta keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde Y.C.S. ile M.S.'nin koyun ve keçilerini otlattığı esnada bir keçinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.Yapılan araştırmada keçiyi çaldığı öne sürülen E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) ekipler tarafından gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrolle serbest bırakıldı.Öte yandan keçi, sahibine teslim edildi.

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