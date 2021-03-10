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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

- Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesiKahramanmaraş'ta kardeşini öldüren şüpheli tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.Şazibey Mahallesi'nde dün çıkan kavgada kardeşi Mehmet Adnan Etli'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, zanlı Y.A. ile Mehmet Adnan Etli'nin kardeş olduğu, Y. A'nın soyadını değiştirdiği ve kardeşiyle miras yüzünden husumetli oldukları öğrenildi.

Silahlı Kavga Trol 

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