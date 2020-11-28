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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ - Karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

- Karbonmonoksit gazından zehirlenme - Olayın yaşandığı evden genel ve detay görüntü - Çağlayancerit ilçesi Devlet Hastanesi önü ve çevresinden görüntüler - Morg önünden görüntü - Ölen çocuğun yakınları Kahramanmaraş 'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Gazdan etkilenen anneyle iki çocuğu hastaneye kaldırıldıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Çağlayancerit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve iki kardeşi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Lise Caddesi'nde oturan Rukiye Sakallı, sabah uyandığında kendisini kötü hissettiğini belirterek komşularından yardım istedi.Komşular, girdikleri evdeki ağır kokuyu fark ederek anne ve çocukları Özlem (7), Levent (5) ve Recep Tayyip Sakallı'yı (4) dışarı çıkartarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep Tayyip Sakallı'nın öldüğünü belirledi.Sağlık ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sakallı ile iki çocuğunun tedavileri devam ediyor.Hayatını kaybeden çocuğun hastanenin morguna konulan cenazesinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Hastane Cenaze Karbonmonoksit Karbon Polis Ekipleri 

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