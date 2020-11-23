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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

- Yaralının ambulansa götürülmesi - Yakalanan zanlı - Pompalı tüfek - Zanlı Hadi H.'nin gazetecilere konuşması Kahramanmaraş 'ta 2 kişi pompalı tüfekle yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde karşılaşan Hadi H. (63) ile Hakan B. (37) arasında iddiaya göre "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Hadi H, kendisinden aldığı parayı ödemediğini öne sürdüğü Hakan B'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra silahı atarak kaçmak istedi. Zanlı, bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Hakan B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Hadi H, gazetecilere "Evimi barkımı sattım, onun borcunu ödedim. Bana 4 sene önce sahte çek verdi" dedi.

Polis Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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