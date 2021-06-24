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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu

- Özel harekat polislerinin emniyetten çıkışı - Polis ekiplerinin belirlenen adreslere baskın yapması - Şüphelilerin evlerinde arama yapılması - Operasyonda ele geçirilen malzemeler - Şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye götürülmesi - Şüphelilerin sağlık kontrolü ardından polis aracına bindirilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla 18 kişi yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde kaplama sahte ve ayarı düşürülmüş altın üretildiği ve çevre illerde piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirledi.İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen "Sarı maden" ismi verilen operasyonda, 45 ekip ve 210 polis, Kahramanmaraş , İstanbul ve Sivas'ta belirlenen 4 araç ve 26 adrese baskın yaptı.Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin yakalandığı adreslerdeki aramalarda ise 14 telefon, 1679 vizyon küpe, 21 kolye ve kolye parçası, 17 çift küpe, 42 bileklik ve bilezik parçası, 2 altın ayar test cihazı, 2 yazı ve desen aleti, 28 pul, 12 çeşitli kuyumcular adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte yarım ve tam altın ile 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Polis Aracı Hastane Akalan Kurusıkı Tabanca Gözaltı 

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