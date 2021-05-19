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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına bayraklı tepki

KAHRAMANMARAŞ - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına bayraklı tepki

- Gençlerin toplanması ve bayrak dağıtmasından detaylar - AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ramazan Orçan'ın konuşması Kahramanmaraş 'ta İsrail'in Mescid - i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına bayraklı tepkiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde, İsrail'in Mescid - i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak vatandaşlara Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığının çağrısıyla Millet Meydanı'nda toplanan bir grup genç, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek adına vatandaşlara Türk ve Filistin bayrakları dağıttı.
Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ramazan Orçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un esaret altında olan toprakların yeniden selamete kavuşması için yakılan kurtuluş meşalesinin tarihi olduğunu belirtti.
Verilen mücadelenin 23 Nisan 1923'te eşine ender rastlanan bir zaferle sonuçlandığını hatırlatan Orçan şunları kaydetti:"Esaret altındaki bir milletin kurtuluşu için yakılan İstiklal meşalesinin yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta, Filistin başta olmak üzere gayriinsani bir şekilde işgal edilen toprakların yeniden özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gençler olarak dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm mağdurların ve mazlumların yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. İşgali ve zorbalığı tek çıkar yol olarak gören sözde İsrail devleti başta olmak üzere dünyamızın çeşitli bölgelerinde insanlığa zulmeden ve zulme sessiz kalarak bu zulmün bir parçası olan bütün zalimleri en sert şekilde kınıyoruz."

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