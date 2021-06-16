KAHRAMANMARAŞ - İş yerine giren ebabil korumaya alındı
- Ebabil kuşundan görünüm - Ebabil kuşuna çay kaşığı ile su içirilmesi - Kuşu bulan kuş Muhammet Furkan Yeşilördek'in konuşmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir esnaf, iş yerine giren bitkin haldeki ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.İş yerinde bitkin halde kuş bulan Muhammet Furkan Yeşilördek, yaptığı araştırmada ebabil olduğunu öğrendiği hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.Ekipler, korumaya aldıkları kuşu, kontrollerinin ardından doğaya salacak.
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