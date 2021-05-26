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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - İki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

- - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Şüphelilerin gözaltına alınmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta iki aile arasındaki çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis ekiplerinin araya girmesiyle biten kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheliye Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildiği öğrenildi.

Polis Para Cezası 

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