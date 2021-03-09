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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

- Hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması Kahramanmaraş 'ta hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde, hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Şazibey Mahallesi'nde geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla toplanan hurdalıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.Yangın sonrası hurdalık eşyaların büyük bölümü yandı.

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