KAHRAMANMARAŞ - Hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
- Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlının emniyete götürülmesiHakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, hakkında 5 silahlı yağma ve 5 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.E'nin (31) Vadi Mahallesi 30 Sokak'ta olduğunu tespit etti.Operasyonla yakalanan H.İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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