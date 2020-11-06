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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: 80 dakikalık yol 39 dakikaya düşecek

Kahramanmaraş-Göksun yolu açılıyor: 80 dakikalık yol 39 dakikaya düşecek

drone görüntüsü

( KAHRAMANMARAŞ -DRONE-EK)- Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan 64 kilometrelik yol yarın açılıyor- 4.6 milyar liralık yatırımla tamamlanan yolun açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak KAHRAMANMARAŞ

Uzunlu Güzergah Karya Köprülü Gesi 


- Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolu hizmete giriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla, daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk, 39 dakikada tamamlanabilecek.Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesi'ni İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan yol zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.Tamamlanan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak bulunuyor.Söz konusu yol, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı verecek. Yolun hizmete açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması hedefleniyor.4.6 milyar liralık yatırımla tamamlanan yolun açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Test sürüşünün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.

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